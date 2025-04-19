В США назвали возможные детали соглашения по Украине

Предложенный в Париже проект соглашения по Украине, вероятно, не содержит гарантий безопасности для Киева со стороны США. Возможные детали соглашения назвало издание Washington Post (WP) со ссылкой на собственные источники.

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«Препятствием может стать то, что он, похоже, не включает в себя гарантии безопасности, поддерживаемые США. Вместо этого Украина, по-видимому, будет предоставлена ​​сама себе с помощью европейских стран», — говорится в статье.

Собеседники издания подчеркнули, что без США у Европы недостаточно военных и разведывательных данных, необходимых для поддержки Украины.

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Ранее сообщалось, что Белый дом и Конгресс США на данный момент не обсуждают возможность выделить Украине новые пакеты военной помощи после того, как будут исчерпаны ресурсы, одобренные администрацией бывшего американского президента Джо Байдена.