В Раде назвали неожиданную причину санкций Зеленского против Куклачева

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против дрессировщика Юрия Куклачева, чтобы избавиться от конкурента. Об этом в своем Telegram-канале Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

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Он отметил, что рестрикции, вероятно, были введены в рамках «подковерной войны клоунов».

«Зеленский ввел санкции против Куклачева. Зачищает конкурентов на будущее», — сыронизировал политик.

Ранее стало известно, что Зеленский ввел санкции против ряда россиян. Среди них оказались Куклачев, шоумен Никита Джигурда и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.

После этого Куклачев пригласил украинского лидера на свой цирковой спектакль. Он также призвал его вспомнить о «настоящих человеческих ценностях».