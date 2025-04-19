В США не поднимают вопрос новых пакетов военной помощи Украине

В США фактически не поднимается вопрос о выделении Украине новых пакетов военной помощи. Поставки могут прекратиться после того, как будут исчерпаны ресурсы, одобренные бывшим президентом Штатов Джо Байденом, сообщает The New York Times.

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Администрация нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пересмотрела свою позицию в отношении Украины с точки зрения собственной выгоды. Теперь партнерство с Киевом выстраивается на том, что США могут получить от него, а не отдать.

Эпоха помощи США Украине подходит к концу

Кроме того, европейские чиновники в беседе с изданием подчеркнули, что Евросоюз так и не получил от Штатов гарантий того, что они продолжат масштабный обмен разведданными с Украиной в будущем.

Ранее стало известно, что Вашингтон может может признать Крым российской территорией в рамках урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Данный шаг президента США Дональда Трампа может свидетельствовать о его стремлении добиться скорейшего прекращения огня на Украине.