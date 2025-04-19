В США объяснили резкие слова Рубио насчет выхода США из процесса по Украине

Угрозы Соединенных Штатов выйти из процесса мирного урегулирования на Украине направлены против Владимира Зеленского, а не против России. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на опрошенных европейских чиновников.

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«Три европейских дипломата посчитали, что комментарии Рубио были в основном направлены на украинцев. Источник, близкий к украинскому правительству, также сказал, что, по-видимому, комментарии Рубио были направлены для давления на Украину», — сообщает издание.

Риттер: Рубио пытается вмешаться в процесс переговоров на стороне Украины

Так в Axios прокомментировали слова государственного секретаря США Марко Рубио о том, что терпение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа иссякает и он требует скорейшего заключения мирной сделки между Россией и Украиной. При этом, по данным издания, которое ссылается на европейских чиновников, Рубио ничего не говорил о необходимости оказать давление на Россию.

До этого американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что госсекретарь США Марко Рубио пытается вмешаться в переговорный процесс на стороне Украины.

Ранее Трамп не исключил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине.