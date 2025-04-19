Bloomberg: США могут признать Крым российской территорией

Американские власти готовы признать Крым российской территорией в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Такой шаг, указывает издание, свидетельствует о стремлении президента США Дональда Трампа добиться прекращения огня и урегулирования конфликта на Украине. Окончательное решение принято еще не было.

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В четверг Вашингтон представил союзникам в Париже предложения по украинскому урегулированию, напоминает Bloomberg. Среди них ослабление санкций против РФ и отказ от обсуждения членства Киева в НАТО. Кроме того, проект США подразумевает, что все освобожденные РФ территории остаются под контролем России. Обсуждение этих планов продолжится на следующей неделе в Лондоне.

В середине марта портал Semafor также сообщал, что администрация Трампа рассматривает возможность официально признать Крым российской территорией. По данным его источников, руководство США также обсуждает возможность призвать ООН пойти на аналогичный шаг.