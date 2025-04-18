В Киеве задержали напавших на военного подростков

Киевские правоохранители задержали в Гидропарке двух подростков, которые избили ногами военнослужащего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети полиции.

По предварительной информации, группа молодых людей подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт. После этого подростки повалили его на землю и начали бить ногами и руками.

«Полицейские задержали двух подростков, избивших военного в Гидропарке», — говорится в тексте.

Отмечается, что поиск остальных участников инцидента все еще продолжается. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Пострадавшему военному оказали медицинскую помощь.

При этом, согласно видеозаписи потасовки, драка началась именно с подачи военнослужащего. Он повалил на землю одного из подростков, после чего на него набросились его друзья.

Имя военного не раскрывается. Однако, по мнению пользователей соцсетей, им может быть сотрудник ТЦК, который приставал к молодым людям с требованием показать документы, и потасовка произошла из-за отказа подростков это сделать.