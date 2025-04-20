Молдавского архиепископа не выпустили из Кишинёва за Благодатным огнём

Молдавские правоохранители сорвали вторую попытку архиепископа Маркелла вылететь за Благодатным огнем в Иерусалим. Он сообщил, что прошел все контрольные процедуры, но его самолет уже улетел.

Архиепископ отметил, что ситуация повторилась, как и в предыдущий раз, и никаких нарушений при досмотре не было выявлено. Он выразил мнение, что« бесчинствуют сатанинские силы», даже в святые дни. Несмотря на действия властей, он добавил, что Благодатный огонь будет доставлен в Молдавию другой группой священников, которые вылетели в Иерусалим ранее.

— Никаких нарушений при досмотре не было выявлено. Бесчинствуют сатанинские силы, не скрываясь даже в такие дни, как святая пятница, — объяснил архиепископ.

Его дважды задерживали в аэропорту и подвергали тщательной проверке, каждый раз он не успевал на рейс. В первый раз пограничная служба утверждала, что священнослужитель не явился в аэропорт за три часа до вылета, но архиепископ опроверг эти данные.

Это не первый случай, когда представители Молдавской православной церкви сталкиваются с препятствиями при выезде из страны. В этом году в Израиль должны были отправиться две делегации священнослужителей от Молдавской православной церкви и Бессарабской митрополии Румынской церкви. Православная церковь Молдавии объединяет 70 процентов верующих страны и неоднократно сталкивалась с трудностями в диалоге с правительством, передает ТАСС.

Представители Русской православной церкви негативно отреагировали на попытки властей Молдавии помешать Молдавской православной церкви получить Благодатный огонь из Иерусалима.