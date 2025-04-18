Подростки в Киеве толпой запинали украинского военного

В Киеве толпа подростков избила украинского военного. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на соответствующее видео.

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По информации издания, драка произошла в киевском Гидропарке.

На снятых очевидцами кадрах видно, как мужчина в военной форме борется на асфальте с другим человеком. В этот момент к военному подбегают сразу несколько молодых людей и начинают пинать его ногами.

Еще один юноша пытается оттолкнуть избивающих, но в итоге убегает сам. На следующих кадрах военный и его оппонент дерутся уже стоя на ногах.

Наконец, на заключительных кадрах те же молодые люди по очереди наносят удары ногами по кому-то за углом. Кого именно они бьют, непонятно - возможно, того самого военного.

Чем в итоге закончилась потасовка и по какой причине она вообще началась - неизвестно. Некоторые паблики предполагают, что пострадавший военный является сотрудником ТЦК (военкомата).