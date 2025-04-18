В США выступили за уничтожение ядерного потенциала Ирана

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио выступили за полное уничтожение ядерного потенциала Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Как рассказали изданию собеседники из Белого дома, Уолтц и Рубио предлагают военное уничтожение любых возможностей Ирана к созданию ядерного оружия. Оба политика призывают Вашингтон рассмотреть возможность военных действий с соответствующей целью.

Иран готов начать переговоры с США о возможном соглашении

При этом, вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава национальной разведки Тулси Габбард выступают с гораздо более осторожных позиций — они считают, что возможные последствия могут привести к глобальной войне. Кроме того, президент США Дональд Трамп также прислушивается и к другим источникам — вроде журналиста Такера Карлсона.

«Более осторожные советники отмечают, что, по оценкам американской разведки, Иран не собирался создавать ядерное оружие, и что бомбардировки скорее всего, приведут к более масштабной региональной войне», — сообщает издание.

Ранее член иранского парламента Хосейн Эмами-Рад заявил, что его страна близка к созданию ядерного оружия.