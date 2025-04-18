В США поймали 69-килограммовую щуку

Знаменитый американский рыбак Арт Уэстон поймал в штате Кентукки аллигаторовую щуку весом около 69 килограмм и длиной 2,2 метра, установив новый мировой рекорд. Об этом сообщает New York Post.

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Уточняется, что крупный улов получилось сделать в озере Ливингстон в штате Техас. По словам Уэстона, сначала ему пришлось преследовать аллигаторову щуку на протяжении чуть более трех километров, а затем он потратил почти четыре часа, чтобы вытащить ее из воды.

Данный улов стал самым крупным в истории для сверхлегкой снасти с тестовой леской, которые использовались при отлове пресноводной рыбы. Рекорд Уэстона уже зарегистрировали в Международной ассоциации охотничьих рыб. Кроме того данная аллигаторова щука заняла шестое место по величине среди всех видов пресноводных и морских рыб, пойманных на легкие снасти.

Американец поделился, что после поимки добычу взвесили, измерили и сфотографировали, а затем выпустили обратно в озеро Ливингстон живой и невредимой.

Стоит отметить, что на счету Уэстона уже более 40 мировых рекордов.