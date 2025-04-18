Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российская спецоперация на Украине стала ответом на расширение НАТО. Об этом он написал в соцсети X, подчеркнув, что президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о последствиях.

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«Конфликт на Украине — следствие экспансии НАТО. Путин годами говорил: не перегибайте палку. Если альянс выйдет к нашим границам — будет война. Это факт, который СМИ пытаются скрыть», — написал Макгрегор.

По его словам, Россия рассматривала вступление Украины в НАТО как прямую угрозу своей безопасности.

Также Макгрегор в пятницу заявил о необходимости прекратить всю военную помощь Украине и «вытащить» всех американцев, находящихся на территории этой страны.

31 марта ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли в статье для журнала The Spectator написал, что многолетнее игнорирование предупреждений Путина касательно конфликта на Украине оказалось контрпродуктивным. Военный обратил внимание, что Путин указывал на расширение НАТО на восток. По его словам, российский лидер предупреждал об опасности подобного решения, но западные политики его не слушали.