Трамп заявил о желании быстро договориться о переговорах по Украине

США не определяют «конкретное число дней» для ясности в сделке по Украине, однако хотят быстро договориться по вопросу урегулирования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме, пишет «Интерфакс».

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«У нас нет конкретного количества дней на эту задачу. Но мы хотим сделать все это быстро», — сказал он.

Трамп добавил, что если одна из сторон конфликта усложнит процесс, то США выйдет из сделки по урегулированию конфликта.

Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио что США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение ближайших нескольких дней.

В свою очередь политолог-американист Рафаэль Ордуханян отмечал, что эти слова преждевременны, поскольку президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не может просто так оставить Киев и переключиться на другие задачи.