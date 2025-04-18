Экс-посол США в РФ заявил, что Путин выставил Трампа неэффективным политиком
Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что президент России Владимир Путин выставил своего американского коллегу Дональда Трампа «слабым и неэффективным» политиком. Об этом дипломат написал в соцсети X.
По мнению Макфола, Трампу следует пересмотреть свой взгляд на ситуацию на Украине. Как объяснил экс-посол, Белому дому необходимо предоставлять более ощутимую поддержку Киеву, а на Россию оказывать больше давления.
«Путин заставил Трампа выглядеть слабым и неэффективным мировым лидером. Надеюсь, президент наконец поймет это и изменит свою тактику — больше поддержки Украине и больше давления на Россию», — заявил он.
Макфол также добавил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф не смог сделать ничего конструктивного для достижения прекращения огня. Экс-посол порекомендовал сменить его на более опытного дипломата.
«Даже лучший дипломат в мире — лучший дипломат в истории — не смог бы вести переговоры с Россией, Ираном и Израилем-Палестиной одновременно. Виткофф должен быть назначен на одно из этих направлений, а кто-то другой должен управлять остальными», — добавил он.
11 апреля Стив Уиткофф прилетел в Россию для встречи с Путиным. Переговоры прошли в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Они продлились около 4,5 часов.