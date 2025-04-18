США рассекретили данные об убийстве брата Кеннеди

Власти США рассекретили более десяти тысяч страниц из дела об убийстве Роберта Кеннеди — младшего брата 35-го американского президента Джона Кеннеди. Документы размещены на сайте Национального архива Соединенных Штатов.

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В совместном заявлении сын убитого сенатора Роберт Кеннеди-младший и директор Нацразведки США Тулси Габбард, которое приводит ТАСС, сообщили, что рассекреченные документы были вручную отсканированы и загружены на сайт. По их словам, они публикуются с минимальной редактурой, были удалены номера соцстрахования и идентификационные номера налогоплательщиков.

Габбард отметила, что остаются не рассекреченными еще 50 тысяч страниц архивов, их готовят к публикации. Также она добавила, что власти США продолжат поиск других документов, посвященных Кеннеди.

Предприниматель Чарли Кирк у себя в соцсетях указал, что в рассекреченных документах есть информация о возможных пособниках. В частности, он утверждает, что была женщина, которая убежала с места стрельбы с криками: «Мы застрелили его!».

Кроме того в архивах содержатся данные, которые показывают, что разные страны отправляли друг другу сообщения о ликвидации сенатора Кеннеди еще до его убийства, передает РИА Новости.

Напомним, что документы об убийстве бывшего президента США Джона Кеннеди, его брата и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга должны были рассекретить к 2017 году. Однако американский глава Дональд Трамп и его предшественник Джо Байден решили предоставить разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование этой информации нанести ущерб интересам и международным отношениям государства. В январе 2025 году Трамп подписал указ о публикации секретных материалов об убийстве Кеннеди, его брата и Кинга. На сегодняшний день рассекречено 99% из порядка пяти миллионов страниц из фондов, посвященных этому преступлению.