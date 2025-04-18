В Южной Корее заявили о готовности возобновить прямые рейсы в Россию

В Южной Корее заявили о готовности местных авиакомпаний возобновить прямые рейсы в Россию в случае завершения конфликта на Украине. Об этом рассказал депутат национального собрания Республики Корея от главной оппозиционной политической силы, «Объединенной демократической партии», Чон Ён Ги, сообщает РИА Новости.

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Он считает, что российско-украинский конфликт скоро завершится, а отношения Москвы и Вашингтона после прихода Дональда Трампа к власти могут наладиться. В связи с этим Чон Ён Ги призвал южно-корейские власти работать над восстановлением отношений с Кремлем.

Ранее россиянка побывала в Южной Корее и назвала один «большой зеленый флаг» популярной азиатской страны. По словам путешественницы, в Сеуле можно оставить вещи в любом месте и обнаружить их там же, вернувшись спустя время.