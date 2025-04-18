В США раскрыли истоки заявления о выходе из мирной сделки

Источник сообщил телеканалу CNN, что госсекретарь Марко Рубио, делая заявление о том, что США могут сосредоточиться на других проблемах, если в ближайшее время поймут, что урегулирования на Украине достичь не удастся, высказывал позицию президента Дональда Трампа.

"Трамп не имеет безграничного терпения к тем, кто тянет время и играет в игры", - приводит телеканал слова источника, осведомленного о ходе переговоров по украинскому урегулированию.

Телеканал отмечает, что таким образом Рубио передавал "фрустрацию" Трампа, который испытывает разочарование от того, что его планы добиться прекращения огня на Украине пока не реализуются.

В Ирландии посмеялись над словами Рубио о смене позиции США по Украине

Украинские аналитики при этом считают, что если США выйдут из процесса урегулирования, то Киев от этого потеряет больше, чем Россия.