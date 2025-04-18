В США сообщили об «истинном происхождении» коронавирусной инфекции. Информация появилась на сайте Белого дома.

Американские власти уверены, что коронавирус появился в результате утечки из китайской лаборатории в Ухани. Белый дом привел несколько аргументов в пользу этой теории. Отмечается, что вирус обладает «биологическими характеристиками, которых нет в природе». Также все заболевшие заразились от однократного контакта, что отличается от предыдущих пандемий, когда требовалось несколько попаданий вируса в организм, говорится в сообщении.

В Белом доме также подчеркнули, что в Ухани находится «ведущая китайская лаборатория по исследованию атипичной пневмонии, которая уже давно проводит исследования по усилению функций при недостаточном уровне биобезопасности». Кроме того, по данным американских властей, ученые Уханьского института вирусологии заразились симптомами, похожими на коронавирусные, осенью 2019 года — за несколько месяцев до появления вируса на рынке.

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По данным Белого дома, если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже появились, однако этого до сих пор не произошло.