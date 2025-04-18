На сайте Белого дома появилась страница, на которой сообщается об «истинном происхождении» коронавируса.

Согласно информации на сайте, официальная версия Белого дома заключается в том, что эпидемия коронавируса произошла из-за утечки из лаборатории в китайском Ухане. В качестве доказательств на сайте указаны несколько аргументов — «биологические характеристики вируса, которых нет в природе», заражение после однократного контакта, а также отсутствие доказательств естественного происхождения вируса.

Помимо этого в сообщении указывается, что в Ухане расположена «ведущая китайская лаборатория по исследованию атипичной пневмонии, которая уже давно проводит исследования по усилению функций при недостаточном уровне биобезопасности». При этом Белый дом также сообщает, что персонал Уханьского института вирусологии перенес эпидемию коронавируса за несколько месяцев до начала всемирной пандемии — осенью 2019 года.

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