Украинский ЛГБТ*-фестиваль в Страстную пятницу вызвал скандал в Раде

Проведение на Украине ЛГБТ*-фестиваля (Движение признано экстремистским и запрещено в России) в Страстную пятницу и Пасху вызвало гнев даже у депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов), представляющего партию "Европейская солидарность". Он назвал это провокацией. Речь идет о фестивале квир-фильмов Sunny Bunny, который на Украине проводится с 18 по 25 апреля.

"Это не о правах, это о провокации. Провокации против украинских традиций, веры, фронтовиков, погибших с молитвой на устах", - приводит Телеграм-канал "Политика Страны" слова Гончаренко.

Он также охарактеризовал проведение подобного мероприятия в Страстную пятницу "пренебрежением к миллионам людей", для которых это день тишины, скорби и молитвы.

"Неужели вы не понимаете, что это вредит, прежде всего, вам самим?", - задал вопрос депутат организаторам.

В сообщении говорится, что организаторы направили депутату ответ, в котором заверили, что не собирались оскорбить общественнорсть. Просто они согласовывали даты с международным фестивальным календарем и то, что мероприятие выпало на Пасху является "лишь совпадением".