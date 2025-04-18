Полиция перекрыла дорогу к аэропорту Кишинева

Полиция перекрыла дорогу к международному аэропорту Кишинёва в Молдавии.

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Отмечается, что к терминалу не пропускают автомобили.

Глава Генеинспектората полиции Виорел Чернэуцяну утверждает, что аэропорт сам запросил вмешательства для регулирования дорожного движения.

По его словам, на въезде в аэропорт скопилось якобы слишком много автомобилей, прибывших встречать пассажиров, из-за чего общественный транспорт оказался заблокирован.

17 апреля стало известно, что архиепископа Молдавской митрополии Маркелла, который должен был вылететь в Израиль за Благодатным огнём, задержали в аэропорту Кишинёва. Сам он отметил, что не знает причину задержания.