В Ирландии посмеялись над словами Рубио о смене позиции США по Украине

Ирландский журналист Чей Боуз поиронизировал над словами госсекретаря США Марко Рубио о смещении фокуса Вашингтона с Украины. Пост на эту тему он разместил в X.

«От "закончим конфликт за 24 часа" к "мы двигаемся дальше". Ожидать, что побеждающая сторона будет выполнять условия проигрывающей стороны (которая и начала этот конфликт), вероятно, изначально не было хорошим стартом», — написал западный журналист.

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон после трех лет поддержки Украины достиг момента, когда необходимо сосредоточиться на других задачах. Его слова приводит агентство ТАСС.

Как напомнил дипломат, Штаты потратили на Украину миллиарды долларов.

При этом он указал, что США не общались с Россией более трех лет, назвав важным возобновление диалога с Москвой.

Также Рубио выразил мнение, что Вашингтон в ближайшие несколько дней сможет понять, можно ли завершить украинский конфликт. По его словам, Штаты в случае, если они не увидят стремления сторон к урегулированию, займутся "чем-то еще".

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Есть наработки по украинскому урегулированию, как и определенный прогресс, но предстоит еще много сложных обсуждений. Так прокомментировал слова Рубио официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Сегодня, отвечая на вопрос о том, насколько вероятен вариант того, что США выйдут из процесса по урегулированию украинского кризиса, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал его Вашингтону.

«Мы считаем, что определенный прогресс, собственно, можно уже констатировать. Это прогресс, связанный с тем мораторием, временным мораторием, которого придерживалась Россия, мораторий по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры», - пояснил он.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что «определенные наработки есть, но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений».

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Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон может отказаться от посредничества между Россией и Украиной. Эксперт счел слова политика преждевременными, поскольку президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не может «плюнуть» на Киев и переключиться на другие задачи. В противном случае, демократы «съедят его с кашей».

«Он не может так просто уйти, поскольку урегулирование конфликта — его предвыборное обещание. Трамп взял на себя эту миссию. Если он вдруг откажется, то его сочтут болтуном, который сначала наговорил с три короба, а потом юркнул в кусты. Это тяжелое политическое поражение. Надеюсь, Трамп это хорошо понимает», — сказал Ордуханян.

Он выразил мнение, что Рубио скорее сообщил не о реальных намерениях Белого дома, а лишь обозначил раздражение Трампа отсутствием серьезного прогресса на украинском треке.

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Заявление государственного секретаря США Марко Рубио о конфликте на Украине является плохим знаком для Киева. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Это означает сепаратный мир с Россией и наихудший сценарий как для Европы, так и для Украины», — написал он.

По словам венгерского аналитика, такой шаг приведет к банкротству Европейского союза и военному краху Киева.

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Киев больше не может рассчитывать на прежнюю поддержку Вашингтона, даже если администрации президента США Дональда Трампа не удастся добиться урегулирования украинского конфликта. Так председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио 18 апреля.

«Смысл последнего заявления госсекретаря Рубио: Украина не может рассчитывать на прежнюю поддержку США даже в случае, если администрации Трампа не удастся добиться урегулирования. Три года поддержки — достаточно. У США есть более важные задачи», — написал Пушков в своих соцсетях.

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