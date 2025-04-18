Киев расторг соглашение с Россией о гарантиях для работавших на Крайнем Севере

Киевский режим расторг соглашение с Россией о гарантиях прав работников на Крайнем Севере. Об этом рассказал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие временного соглашения... о гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в области пенсионного обеспечения», — отметил он в своём Telegram-канале.

Соглашение приняли в 1993 году в Минске.

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