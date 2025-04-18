Европейская страна задумала укрепить границу для «защиты» от России

Замминистра обороны Литвы Томас Годляускас заявил, что власти его страны планируют укрепить Сувалкский коридор, который находится на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

По словам Годляускаса, сейчас в Литве идут переговоры о модернизации территории, а также постройке в ней новых защитных сооружений. Как объяснил министр, Сувалкский коридор имеет критическое значение для Литвы с точки зрения обороны. Кроме того, по этой территории проложены два маршрута — власти Литвы будут рассматривать их как пути поддержки на случай потенциального конфликта.

«Ведутся разговоры о (постройке — прим. ред.) новых защитных сооружений вдоль границ с Калининградской областью и Белоруссией, в особенности в зоне Сувалкского коридора», — заявил Годляускас.

Сувалкский коридор — территория, которая лежит на границе между Литвой, Польшей, Белоруссией и Россией.

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