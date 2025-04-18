Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером оценил заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из переговоров по решению конфликта на Украине.

США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения. Об этом ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на Марко Рубио. «Рубио заявил в пятницу, что, если положить конец войне на Украине невозможно, Соединенным Штатам следует отказаться от своих усилий и двигаться дальше», - говорилось в сообщении.

Такие заявления Рубио – это во многом игра со стороны Вашингтона. Он говорит, что США сейчас могут «умыть руки» и от всего отойти. Но, полагаю, пока тут речь идет о блефе. По крайней мере, в ближайшие дни резких движений со стороны Вашингтона ждать не стоит. Слова госсекретаря США – это некая попытка оказать психологическое воздействие на контрагентов. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Эксперт подчеркнул, что Рубио своими заявлениями транслирует позицию президента США Дональда Трампа.

«Подобные заявления больше в духе Трампа, чем в духе Рубио», - сказал он.

В настоящее время важно, прекратят ли США поддержку киевского режима в случае выхода из переговорного процесса, или же они продолжат поставки оружия на Украину, параллельно с этим выстраивая собственные взаимоотношения с Россией, добавил эксперт.

«Внутри Республиканской партии есть силы, заинтересованные в том, чтобы поддержка Украины со стороны США продолжалась. Поэтому, полагаю, даже в случае выхода из переговорного процесса США продолжат участвовать в конфликте на Украине. Другое дело, что при этом они будут отделять свое участие в конфликте от собственных взаимоотношений с Россией. А то, что США будут налаживать эти отношения, уже понятно. Вместе с тем очевидно, что налаживание отношений с РФ будет отдельным вектором в политике Вашингтона», - сказал Каргин.

«Думаю, что громогласно американцы не выйдут из переговорного процесса, но этот процесс может сойти на нет в своем нынешнем виде. И тогда переговоры Америки и России превратятся именно в диалог этих двух стран, в котором украинская тематика затрагиваться не будет», - подчеркнул эксперт.

Ранее на слова Рубио об идее США выйти из переговоров по Украине ответили в Кремле.