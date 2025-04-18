Властям США следует приостановить оказание военной помощи Киеву и «вытащить всех американцев» с Украины.

С таким призывом к Вашингтону обратился бывший советник главы Министерства обороны США Дуглас Макгрегор.

«Пришло время приостановить всю военную помощь Украине. Пора вытащить всех американцев с Украины», — написал отставной полковник на своей странице в социальной сети X.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский хочет предложить президенту США Дональду Трампу план, затягивающий конфликт на Украине.