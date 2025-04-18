США представили план по Украине с сохранением территорий за Россией

Представленный США план по урегулированию конфликта на Украине подразумевает сохранение территорий за Россией и снятие санкций с Москвы. Детали американской инициативы раскрыло агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая перечень условий прекращения боевых действий и смягчения санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня», — утверждается в публикации.

По данным неназванных европейских чиновников, американский план был представлен европейским союзникам Вашингтона в ходе серии встреч по Украине в Париже и подразумевает фактическую заморозку конфликта. По его условиям, новые территории России «останутся под контролем Москвы». Кроме того, предложение США предполагает отказ от обсуждения членства Украины в НАТО.

Уиткофф: признание новых регионов России поможет прекратить огонь на Украине

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США оптимистично смотрят на процесс завершения конфликта между Россией и Украиной.