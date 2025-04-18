Киев получит от Токио около $3 млрд доходов от активов РФ

Киев получит от Токио около $3 млрд по программе экстренного кредитования ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщило Министерство финансов Украины на своем сайте.

Министр финансов Украины Сергей Марченко и чрезвычайный и полномочный посол Японии на Украине Масаши Накагоме подписали соглашение, согласно которому Киев получит кредит по программе G7 ERA.

"[Соглашение] предусматривает предоставление Украине кредита в объеме до 471,9 млрд японских иен (около $3 млрд)", - говорится в сообщении ведомства.

В Минфине добавили, что финансирование предоставляется на 30 лет. Марченко сообщил, что за три последних года Япония уже выделила Украине более $8,5 млрд.

В октябре прошлого года лидеры стран Группы семи приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд. Подчеркивалось, что займы "будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права". Сообщалось, что США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС. В начале декабря прошлого года Украина и ЕС подписали соглашение о создании механизма кредитного сотрудничества для Украины, который определит рамки для обслуживания и погашения европейских кредитов Киеву за счет доходов от замороженных активов России. Механизм позволит использовать эти доходы для покрытия основной суммы займа, привлеченной от партнеров Киева в рамках инициативы G7 ERA.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия жестко ответит в случае перечисления доходов от российских активов Украине.