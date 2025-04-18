Пока вы не уснули: заявление Вэнса об украинском урегулировании и меморандум США и Украины

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Вэнс сделал заявление об украинском урегулировании

Вице-президент США Джей Ди Вэнс завил об оптимистичном настрое в отношении мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы действительно настроены оптимистично и надеемся, что сможем завершить эту войну», - заявил Вэнс.

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В Киеве раскрыли детали меморандума с США

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка раскрыл некоторые детали подписанного накануне меморандума между Украиной и США, который подтверждает намерение заключить соглашение по полезным ископаемым.

По словам украинского чиновника, меморандум не определяет предоставленную ранее США помощь Украине, как долг, который Киев должен вернуть. Он объснил в эфире телеканала "Рада", что конструкция соглашения такова, что от деятельности фонда, создающегося для реализации соглашения по недрам, стороны заработают столько, сколько предоставлялось помощи.

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Москвичей предупредили о резком похолодании

Аномально теплая погода в Москве сменится резким похолоданием уже в следующую среду, 23 апреля, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура, по его словам, может упасть на 10 градусов.

«До конца этой недели погода останется не просто теплой, а аномально теплой, температура будет подниматься до 23-25 градусов. Это выше нормы на 7-8 пунктов. С большой степенью вероятности, 19, 20 и 21 апреля будут побиты температурные рекорды», — сказал метеоролог.

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Раскрыта помеха для возобновления полетов из России в США

Москва лоббирует открытие Соединёнными Штатами своего неба для российских авиалиний, но Европейский союз не заинтересован в этом. Об этом пишет Politico.

«Во-первых, ЕС твёрдо стоит на санкциях против России, включая запрет на полёты российских авиакомпаний над воздушным пространством Евросоюза», — приводит издание слова представителя Еврокомиссии.

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Рубио: ближайшие дни определят судьбу конфликта на Украине

США необходимо в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь урегулирования украинского конфликта в краткосрочной перспективе. Как сообщает ТАСС, об этом на пресс-конференции в Париже заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что если обе стороны действительно стремятся к миру, Вашингтон готов помочь, иначе продолжит действовать по своим планам.

«В течение нескольких дней необходимо понять, возможно ли достичь урегулирования конфликта на Украине в скором времени. Если обе стороны серьезно настроены на мир, то мы хотим помочь, в противном случае мы пойдем дальше», — сказал Рубио.

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Мигрант сбежал из воинской части и устроил поножовщину

В Петербурге полиция за поножовщину задержала 45-летнего безработного гражданина Азербайджана, находившегося в розыске после побега из воинской части. Об этом сообщает 78.ru.

Накануне около полуночи в дежурную часть поступил вызов с улицы Пугачева, где развернулась массовая драка. Прибывшие на место полицейские нашли 31-летнего мужчину с ножевым ранением плеча. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.

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Хинштейн прокомментировал арест экс-губернатора Курской области

© Telegram-канал Александр Хинштейн

Через АО «Корпорация развития Курской области» (КРКО) прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, комментируя арест экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его многолетнего соратника, экс-председателя облправительства Алексея Дедова.

Изначально эта компания создавалась исключительно как проектный офис для сопровождения инвесторов, «но стараниями чиновников превратилась в настоящую супер-монополию». Она занималась строительством оборонительных сооружений, фельдшерско-акушерских пунктов и авиационной инфраструктуры. Кроме того, данная структура получала земли под комплексное развитие территорий, выкупала бренды алкогольных напитков и могла стать единственным поставщиком лекарств в Курской области, рассказал врио главы региона.

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Зеленский раскрыл, кто передает Киеву данные о запусках российских ракет

В ходе пресс-конференции, показанной украинским телеканалом «Общественное», Владимир Зеленский сообщил, что американская разведка передает Украине сведения о направлениях запуска российских баллистических ракет.

При этом он отметил, что данные о конкретных объектах, по которым планируются удары, не раскрываются.

«Нам не передают какую-то дополнительную информацию о баллистике. Партнеры дают нам выходы, то есть мы понимаем направление и понимаем, что есть выходы баллистических ракет... Почему реально все нервничали, когда был риск долгой заморозки передачи разведданных американской стороной», – сказал Зеленский, передает ПРАЙМ.

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Отец убитых женой троих детей в Канске заплакал и обратился к супруге

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Канске правоохранители задержали 40-летнего местного жителя, супруга убившей их троих совместных детей женщины, по подозрению в истязании семилетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, с 2018 по 2025 годы мужчина систематически избивал малолетнего сына.

«Установлено, что у мальчика в 3-трех летнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребенок появлялся в школе с телесными повреждениями в виде гематом и ссадин», — рассказали в ведомстве.

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Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс разводятся после 25 лет брака

В этом году Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс празднуют 25-летие брака. Изначально в их союз многие не верили, ведь разница в возрасте составляет четверть века. Несмотря на это, супруги были вместе в горе и радости, пережили онкологию Майкла и алкоголизм Кэтрин, а также воспитали двоих детей.

Тем сенсационнее прозвучала новость, что актеры готовятся к разводу. Как передает RadarOnline со ссылкой на людей из близкого окружения пары, Кэтрин и Майкл "тайно расстаются" и "тихо делят имущество". Якобы они обо всем уже договорились, развод дело времени.

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