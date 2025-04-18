Европейский лидер поддержал усилия Трампа по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала усилия президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении политиков, опубликованном на сайте Белого дома.

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«США и Италия подчеркивают, что война на Украине должна быть завершена, и полностью поддерживают лидерство президента Трампа в достижении прекращения огня и обеспечении справедливого и устойчивого мира», — утверждается в документе.

Заявление было обнародовано по итогам переговоров Трампа и Мелони, которые состоялись 17 апреля в США. В ходе встречи главы США и Италии подтвердили свою приверженность целям НАТО и условились укреплять стратегическое партнерство в сфере безопасности, экономики и технологий.

Ранее в ходе встречи с американским лидером Мелони выразила желание «сделать Запад снова великим».