Замминистра обороны Украины официально лишился поста

Кабмин Украины отправил в отставку первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

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Информация о скорой отставке Гаврилюка появилась около недели назад. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что глава украинского Минобороны Рустем Умеров скоро его уволит. Это якобы связано с попытками замминистра, курировавшего вопрос закупок, разобраться в коррупционных схемах после отстранения от должности главы Агентства оборонных закупок Марины Безруковой.

Позднее Гаврилюк в беседе с журналистами подтвердил свою отставку. При этом он заявил, что уходит из ведомства по собственному желанию.

Гаврилюк занимал должность первого замглавы Минобороны с мая 2024 года. До этого он был заместителем министра обороны. Вопросы закупок он начал курировать после отставки другого заместителя Умерова — Дмитрия Клименкова.