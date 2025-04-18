Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывшая Twitter) высмеял заявление америкаснкого госсекретаря Марко Рубио об украинском конфликте.

«От "закончим конфликт за 24 часа" к "двигаемся дальше". Ожидать, что победившая сторона будет делать ставки в проигравшей, вероятно, никогда не было хорошим началом», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Российская Федерация начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Глава российского государства отметил, что СВО – вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать не представлялось возможным. По словам Путина, российская сторона в течение тридцати лет пыталась договориться с Североатлантическим альянсом о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась или с циничным обманом и ложью, или с попытками давления и шантажа, а западный военно-политический блок тем временем, несмотря на протесты Москвы, постоянно расширяется и приближается к границам Российской Федерации.