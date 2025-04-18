Страх Соединенных Штатов перед Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой (КНР) может быть описан с точки зрения психоанализа Зигмунда Фрейда, заявил американский журналист Томас Фази в социальной сети X (бывшая Twitter).

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Соответствующим образом он прокомментировал удары американской армии по Йемену.

Фрейд мог бы многое сказать о том, как Соединенные Штаты компенсируют свое ослабление со стороны РФ и КНР, терроризируя и убивая случайных мирных жителей в далеких государствах третьего мира в отчаянной попытке восстановить свою мужественность, поделился своей точкой зрения Фази.

17 апреля лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что Соединенные Штаты за месяц более 900 раз бомбили республику с самолетов, а также боевых кораблей.

Американские вооруженные силы с 15 марта ежедневно бомбят контролируемые хуситами провинции для предотвращения их нападения на израильские суда в Красном и Аравийском морях, но пока им не удалось этого сделать.

Стало известно о страхе Польши перед Россией

Ранее Bloomberg сообщало о достижении Россией и Китаем договоренностей с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений.