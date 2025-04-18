Вэнс сделал заявление об украинском урегулировании

Вице-президент США Джей Ди Вэнс завил об оптимистичном настрое в отношении мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы действительно настроены оптимистично и надеемся, что сможем завершить эту войну», - заявил Вэнс.

Он также отметил, что за последние 24 часа в вопросе украинского урегулирования произошли «интересные вещи», о которых он намерен рассказать итальянскому премьер-министру Джордже Мелони во время посещения Италии.

Спецпосланник Трампа обсуждал в России вопрос территорий Украины

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил о том, что Вашингтон три года поддерживал Киев, но теперь достиг достигли точки, когда нужно сфокусироваться на другом. Он отметил, что США могут выйти из процесса мирного урегулирования, если не увидят прогресса в ближайшее время. В свою очередь в Кремле отметили, что уже есть наработки по украинскому урегулированию, как и определенный прогресс, но предстоит еще много сложных обсуждений.