Вэнс заявил о подвижках в украинском урегулировании за последние 24 часа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о подвижках в урегулировании украинского конфликта за последние 24 часа.

Такое заявление он сделал на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме.

"В последние 24 часа у нас есть интересные вещи, о которых сообщу [Мелони] в частном порядке", - сказал Вэнс (цитата по ТАСС).

Также вице-президент США выразил оптимизм по поводу возможности завершения конфликта.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты смогут в течение ближайших нескольких дней понять, можно ли завершить конфликт на Украине. Если этого не произойдет, США займутся "чем-то еще".

17 апреля в Париже прошла встреча представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. США представляли Марко Рубио и спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Спецпосланник Трампа обсуждал в России вопрос территорий Украины

Переговоры были посвящены переходу к прекращению огня и установлению прочного мира в кратчайшие сроки.