В Италии начался второй раунд переговоров между Ираном и США

Lenta.ruиещё 3

Иран и США начали второй раунд переговоров по ядерным вопросам в столице Италии, Риме. Об этом сообщает телеканал IRIB.

В Италии начался второй раунд переговоров между Ираном и США
© Lenta.ru

Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел (МИД) Аббас Арагчи, а американскую команду — спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Уточняется, что переговоры проходят в резиденции посла Омана.

Ранее в апреле в Маскате завершились переговоры США и Ирана о ядерной сделке при посредничестве Омана. По данным МИД Ирана, Уиткофф и Аракчи «несколько минут пообщались лично», покидая место проведения встречи.

В мире
Аббас Арагчи
Дональд Трамп
Рим
Оман
Маскат
Италия
Иран, Исламская Республика
Соединенные Штаты
санкции Иран
Санкции США
Иран и США
Переговоры