В России заявили о выведенном из себя Трампе

Судя по последним заявлениям, США поднадоело отсутствие подвижек в вопросе урегулирования украинского конфликта, полагает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она также предположила, что американского президента Дональда Трампа вывели из себя.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что Америка прекратит попытки выступать посредником в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения сделки.

Видимо, предпринимая попытки быть посредниками между Россией и Украиной, США ожидали более быстрых сроков решения конфликта, допустила депутат. Она отметила, что многие европейские лидеры хотели стать инициаторами перемирия, а теперь будто бы из вредности подтормаживают эти процессы, не давая Трампу быть главным медиатором.

Парламентарий напомнила, что до телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным американский лидер произнес на Мюнхенской конференции очень воодушевляющую речь. Теперь же Украина блокирует все возможные переговорные процессы, складывается впечатление, что Киеву от США нужны только деньги и Трампа вывели из себя, считает она.

«Понятно, что если встреча Трампа с Путиным состоится, там должны быть уже железобетонно договоренности достигнуты. Они не могут обсуждать все то же самое, что и в первом телефонном разговоре, а пока я так понимаю, что все опять сводится к тем стартовым позициям, которые были тогда», — сказала Светлана Журова депутат Госдумы. «По большому счету они правильно говорят, что если США здесь не нужны как посредник, нам есть еще чем заняться. Получается, Трамп, и он, конечно, со стороны американской составляющей говорит, мы тут деньги платили, мы тут это сделали, мы тут вроде достигли каких-то моментов, а воз и ныне там, а у бизнесменов, понимаете, время деньги. И они говорят, значит, пойдем мы, скорее всего, тратить деньги в другое место, если мы понимаем, что здесь это неэффективно», — поделилась парламентарий.

Трамп вышел из себя после интервью Зеленского

Ранее американский госсекретарь заявил, что обсуждения украинского урегулирования не могут длиться вечно. По его словам, невозможность мира в краткосрочной перспективе заставит США двигаться дальше.