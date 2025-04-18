Политолог оценил вероятность выхода США из мирных переговоров

Дональд Трамп заявил о готовности поддерживать мирные переговоры по Украине до конца этой недели. В Белом доме ждут ответа России по дальнейшему перемирию, энергетическая часть которого истекла в четверг. Если Москва не ответит или ответ не понравится Вашингтону, по словам госсекретаря США Марко Рубио, Штаты «сливаются»: у них есть много других интересных мест, где хочется поучаствовать. Значит ли это, что Белый дом ищет аварийный выход из украинского кейса и существует ли эта дверь в принципе, «МК» поинтересовался у политолога, профессора ВШЭ Марата Баширова.

- Марат Фаатович, как Вы оцениваете заявление Трампа о готовности ждать ответа Москвы только до конца этой недели и одновременно слова Рубио о готовности США оставить попытки урегулирования кризиса?

- Команда Трампа видит нашу решимость. Они знают, что пока мы не достигнем целей и не получим гарантии безопасности, мы не остановимся. Поэтому угрожать нам бессмысленно.

- То есть заявления американцев о том, что они выйдут из украинского кейса можно рассматривать как угрозу в адрес Москвы?

- Если говорить о заявлении Рубио, то он, кстати сказать, не избран американским народом. Избран Трамп. Если он (Рубио – прим. МК) считает, что больше нет варианта, то мы этот вариант знаем. Это продолжение СВО. Ну а Марко Рубио в таком случае распишется в своей некомпетентности и неспособности вести переговоры. Пусть тогда доложит Трампу: «Извините, товарищ начальник, мы не можем больше. Мы переговаривались четыре недели, и теперь мы расписываемся в том, что больше мы ничего не можем сделать». Ради бога, пусть Трамп присылает других переговорщиков. Мы им опять последовательно всё начнем объяснять.

- Странно, что нам по десятому-двадцатому разу придется заново все объяснять.

- Мы же от своей позиции не отходим годами. Всё, что президент Путин говорил еще до начала СВО, начиная с 2007 года, что он говорил с начала СВО, - мы ни на йоту не отступили. Мы не меняли свою позицию. Ну почитайте, ребята! Я понимаю, что американцы не самые образованные в мире люди. Они зациклены на деньгах и клиповом мышлении. Но если ты занимаешь такой высокий государственный пост достаточно великой страны, и у вас не пять миллионов человек живет, а порядка 240 миллионов, - с точки зрения своего самообразования попытайтесь понять, с кем вы переговариваетесь.

- Спецпредставитель нашего президента Кирилл Дмитриев оценил свою последнюю поездку в США высоко. Получается, хотя бы частично они нас слышат?

- Когда речь идет о рациональном, о бизнесе,- мы их слышим, и они тоже. Но они должны понять, что если бы такой режим, какой появился на Украине, появился бы в Мексике или в Канаде, они бы еще раньше встали на уши и разбомбили бы всё.

- Критики нынешнего поведения Трампа и его команды говорят, что у него нет четкого плана урегулирования украинского кризиса. Как Вы считаете, это так?

- В понимании Трампа есть параллельно существующие переговорные треки. Один касается их бизнес-планов по Украине. Трампу нужно сократить американский бюджет. Сегодня американцы объявили о выводе военных из Сирии. Они сокращают численность своего контингента на территории Европы. США не верят, что мы нападем на Европу. Он вводит тарифы для того, чтобы увеличить доходность американского бюджета и сократить давление на госдолг. Его задача – сбалансировать бюджет и сделать американскую экономику более конкурентоспособной. Они проигрывают Китаю шаг за шагом. На этом фоне развязывание любой новой войны – это гребок одной рукой вперед, а второй - назад. Это противоестественно.

- Переговорный трек США и России по совместным бизнес-планам с точки зрения Трампа направлен на улучшение отношений с нами или это еще и антикитайский ход?

- Штаты не могут допустить создания Китаем единого евразийского пространства. Есть Евросоюз, а есть евразийское пространство от Южной Кореи до Португалии. Если Китай этого достигнет – а мы в принципе не против, нас это устраивает, - создается огромное торгово-промышленное и транспортное пространство, где у американцев руки коротки. Поэтому Трамп не может действовать только в логике «а я вам сейчас сделаю какую-то бяку». Он изначально задал рациональный тренд на сбалансированность бюджета и идею сделать Америку снова великой.

- Как же тогда трактовать слова Рубио?

- Просто как изречение Марко Рубио. Который, кстати, претендовал на пост президента США, а потом сошел с дистанции на праймериз. Очевидно, они договорились, ему пообещали пост госсекретаря. Но оказалось, что он еще не вырос из штанишек. Не удивлюсь, если где-то через год Трамп его поменяет. Он не соответствует. Больше соответствует Уиткофф.

- Есть ли реальный риск выхода США из переговоров по Украине?

- Не думаю, что это произойдет. У Трампа есть план урегулирования. Просто пока его помощники не могут состыковать его с нашим пониманием. Для нас этот вопрос не только рациональный, но и моральный, ценностный. Им надо это просто принять. Но никуда они не денутся. Это подводная лодка, и главное – мы у руля.