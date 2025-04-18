Литва начала укреплять границу с Россией

Власти Литвы намерены модернизировать и укрепить Сувалкский коридор, являющийся важнейшим контрольным пунктом на границе с Польшей, якобы для защиты от возможного «нападения» России на ЕС и НАТО.

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Такую информацию приводит издание Politico со ссылкой на замминистра обороны Литвы Томаса Годляускаса, по словам которого Вильнюс хочет укрепить дороги для наращивания военно-гражданской логистики через коридор.

«Эти дороги имеют решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны», — указал Годляускас.

Ранее сообщалось о намерении Литвы расширить площади военных учений рядом с Белоруссией и Россией.