Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправилась накануне в Вашингтон как «единственная надежда» Европы в налаживании отношений с Трампом. Их тёплая связь известна давно и всем в Евросоюзе, а поэтому в ответственный и трудный момент подослать столь дружественного Трампу политика было как раз кстати. После переговоров с Мелони американский президент не только задумался о поездке в Рим, но и признался, что открыт для заключения сделки с Европой по тарифам.

Дуэт встретился в Вашингтоне не просто так. Джорджа Мелони поскакала к Трампу дабы попытаться преодолеть разрыв между ЕС и США на фоне напряженности из-за торговых пошлин. Уж не знаем, чем так Мелони удалось покорить Трампа, но глава Белого дома принял приглашение итальянского премьера приехать с официальным визитом в Рим. И это было только начало маленькой дипломатической победы Мелони.

Премьер-министр Италии заявила, что поездка Трампа может состояться «в ближайшем будущем» и также вполне способна предоставить ему возможность встретиться с другими европейскими лидерами.

«Моя цель — снова сделать Запад великим», – самодовольно заявила Мелони.

Понять её радость можно. Когда она только вступала в должность премьер-министра Италии, на мировой арене на неё смотрели как на дурочку с переулочка. Мол, «как же так! Неофашистка рвётся во власть! Не позволим!».

Но позволили. И теперь Мелони заполучила такой статус в Евросоюзе, о котором всяким Макронам, Мерцам и прочим марионеткам остаётся только мечтать. Ещё до вступления в должность президента США Дональда Трампа, Европа думала, кого нужно «натравить» на республиканца, чтобы уж совсем не рассориться со своим заокеанским хозяином. Думать долго не пришлось, Мелони как-то сама собой напрашивалась. Она не только активно поддерживала Трампа и разделяла его мировоззрение, но и в своё время наладила неплохие связи с одним из главных советников Трампа Илоном Маском. Такое «резюме» понравилось Брюсселю, а поэтому теперь, когда у Европы жжёт в одном месте по многим вопросам, связанным с США, Мелони вполне ощущает себя королевой всея ЕС.

Любитель дам Дональд Трамп тоже оценивает Мелони высоко. Открывая саммит в Овальном кабинете в четверг, американский лидер заявил, что Мелони «проделывает фантастическую работу» и «покорила Европу», добавив, что она «стала другом».

Ранее оба политика выражали оптимизм по поводу разрешения торгового конфликта ЕС-США. Евросоюз сталкивается с 25% импортными пошлинами на сталь, алюминий и автомобили, а также более широкими пошлинами почти на все другие товары в рамках политики Трампа, направленной на страны, которые, по его словам, устанавливают высокие барьеры для импорта из США.

Мелони перед поездкой была абсолютно уверена в возможности заключения сделки. Трамп тоже ожидал, что с Мелони пойдёт всё как по маслу и, похоже, и правда остался удовлетворен этими контактами: «У нас будет очень мало проблем с заключением сделки с Европой или кем-либо еще, потому что у нас есть то, чего хотят все». Неужели, он о Мелони...

Премьер Мелони пригласила Трампа в Италию на саммит с ЕС

Перед отъездом в Вашингтон итальянский премьер сверила часы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Так выглядит «самостоятельность» в Европе.

Кстати, по сообщениям издания Politico, уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц и его преемник Фридрих Мерц также обсуждали встречу Трампа с Мелони. Шольц не смог добиться встречи с америкаанским лидером, а запрос Мерца, как сообщается, находится на рассмотрении. Но пока суть да дело, Мелони уже оседала этого республиканского быка.

Возможно, такое привилегированное положение премьер-министра Италии позволяло ей изначально довольно резко критиковать введённые Трампом тарифы, которые Мелони называла «неправильными». Но всё же она придерживается более осторожного подхода, поскольку ей необходимо тонко балансировать между своими политическими идеалами, которые больше созвучны идеалам Трампа, и ролью Италии в ЕС. Причины осторожничать есть.

Встреча вызвала беспокойство среди некоторых европейских союзников Италии, а также среди внутренней оппозиции Мелони на фоне опасений, что их близость может поставить под угрозу единый подход блока к тарифам и другим вопросам.

Италия является третьим по величине экспортером в США из ЕС. Офис Мелони отрицал, что она будет добиваться специальных тарифных льгот исключительно для итальянской продукции. У Италии прочные экономические связи с США, которые выходят за рамки экспорта, включая прямые иностранные инвестиции.

Уже в пятницу Мелони должна в Риме встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, чьи резкие высказывания на Мюнхенской конференции по безопасности Мелони поддерживала.