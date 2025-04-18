Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Об этом пишет РБК.

Законы продлевают военное положение и мобилизацию на 90 суток - с 9 мая до 6 августа.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года после начала специальной операции России. С тех пор его продлевают каждые 90 дней. Во время его действия и в соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.

Ранее за новое продление мобилизации и военного положения проголосовала Верховная рада. 357 парламентариев выступили за, против был только один - Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) .