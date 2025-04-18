Пропавшего 24-летнего певца и актера нашли мертвым

В Токио завершились поиски 24-летнего актера и певца Мидзуки Итагаки, который бесследно исчез в январе. Молодого человека нашли мертвым. По предварительным данным, причиной его смерти стал несчастный случай, пишет Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

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Информацию о кончине артиста подтвердила его семья. Певец, модель, участник группы M!LK родился и проживал в Токио. Итагаки дебютировал как актер в 2014 году. Как модель он работал с 11 лет. За недолгую карьеру Мидзуки успел сняться в 25 фильмах и сериалах. Несколько раз ему доставались главные роли.

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