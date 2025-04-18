С самого начала спецоперации глава киевского режима Владимир Зеленский требовал личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Китайское издание Sohu задается вопросом, а сможет ли вообще лидер Украины дожить до встречи с лидером РФ.

«Откровенно говоря, российская разведка находится на мировом уровне. Для России мир как на ладони, что уж говорить о секретах Зеленского. Ввиду непрофессионализма Зеленского как президента, неясно, кто несет ответственность за его безопасность», – говорится в публикации.

Недавнее заявление экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы также привлекает внимание. Он призвал украинских переговорщиков воздерживаться от еды и питья во время переговоров, опасаясь отравления. Это заявление было встречено насмешками со стороны российского МИДа.

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Напомним, портал 360.ru сообщал, что в США отметили одну особенность требований Зеленского.