Армения, Грузия и Словакия проголосовали в поддержку Украины в ООН

Армения, Грузия и Словакия проголосовали в поддержку резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) по Украине, содержащей обвинение в адрес России в агрессии против Украины. Трансляция с голосования опубликована на официальном сайте ООН.

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Резолюцию «Сотрудничество между ООН и Советом Европы» поддержали 105 стран, против проголосовали 9, включая США.