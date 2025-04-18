На Украине назвали дату нового раунда переговоров с США по минералам

Новый раунд переговоров представителей Украины и США по поводу соглашения о полезных ископаемых назначен на 24 апреля. Об этом заявил украинский заместитель министра экономики Тарас Качка, пишет РИА Новости.

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Ранее власти США объявили, что планируют получить доступ к украинским редкоземельным металлам и другим ресурсам в качестве компенсации военной помощи, оказанной Киеву. Сделка должна была быть заключена еще в феврале в ходе визита в Вашингтон Владимира Зеленского. Однако его встреча с президентом США Дональдом Трампом закончилась скандалом.

По словам Тараса Качки, сейчас ведется работа с юридическими командами – украинской и американской.

«Новый раунд переговоров начнется 24 апреля. Даже в онлайн и письменном порядке хотим снять технические вопросы, чтобы их сузить до наиболее чувствительных. Можно ли это будет закончить 26 апреля или нет, будет зависеть от того, как пройдут переговоры», - пояснил он.

Заместитель министра экономики отметил, что уже есть понимание того, что США хотят «получить доход от инвестиций», а Украине «важно привлечение инвестиций, помощи» и сейчас ведется поиск формулировок, как «эффективно это отобразить».

«Никто не обещает, что 26 апреля все закончится», - подчеркнул Качка в эфире телеканала «Рада».

Напомним, что министр финансов США Скотт Бессент заявил 16 апреля, что соглашение между Вашингтоном и Киевом по ресурсам может быть подписано уже на этой неделе.