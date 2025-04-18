Обзор ИноСМИ: «международный изгой» США и ожидания Украины от Европы

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Трамп ведет США к статусу «международного изгоя»

Американский лидер Дональд Трампа создает один кризис за другим, разрушая основы американского влияния, и гражданам США, ранее так гордившимся своим синим паспортом, вскоре придется примерить на себя роль изгоев. К такому мнению пришло американское издание Newsweek.

По мнению журналистов, мир уже начал видеть в США «озлобленную сверхдержаву, которая одурманена недовольством, ненавистью, тиранией и жаждой мести за мнимые обиды». Падает число туристов, которые стремятся посетить страну, а ученые из-за действий агентов иммиграционной и таможенной полиции задумываются о том, хотят ли они принять участие в конференциях на территории США.

«Ситуация может еще больше ухудшиться, если другие страны решат принять ответные меры против американцев. И придется серьезно подумать, прежде чем ехать даже транзитом через Китай или другие страны, пострадавшие от политики Трампа», - говорится в статье.

Украина ждет от Европы защиты и финансовой поддержки

В том случае, если президенту США Дональду Трампу все же удастся добиться прекращения огня на Украине, следующим шагом станет достижение более постоянного мира, который невозможен без помощи союзников, уверен автор статьи в украинском журнале.

Трамп уже дал понять, что не поддерживает вступление Украины в НАТО, и не будет направлять американские войска на Украину. Поэтому Киев рассчитывает, что Европа поможет закрыть небо над страной и примет участие в развитии украинской военной промышленности, а также окажет финансовую поддержку.

«Если европейские партнеры Киева смогут принять вызов и оказать достаточную поддержку, Украина, похоже, готова продолжать охранять восточную границу Европы и защищаться от российской угрозы», - считает обозреватель.

В Бразилии заявили о презрении Трампа к Зеленскому

Несмотря на сложные личные отношения, президентов США и Бразилии Дональда Трампа и Луиса Инасиу Лулу да Силва объединяет презрение к Владимиру Зеленскому и восхищение российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет бразильская газета O Globo.

Аналитики издания обратили внимание на то, что «тот уровень презрения, которое они оба испытывают к Владимиру Зеленскому», просто поражает. При этом у самих Лулы и Трампа фактически нет ничего общего, и отношения между ними складываются сложные.

В Токио назвали «неприемлемым» запрет на проход судов у Южных Курил

Введенные Россией временные ограничения на проход иностранных судов через акваторию вокруг Южно-Курильских островов вызвали протест в Японии, назвавшей такое решение «неприемлемым». Однако читатели Yahoo News Japan усомнились в том, что Токио имеет право диктовать Москве, как поступать с Курилами, пишет портал «ИноСМИ».

По мнению японских комментаторов, можно сколько угодно твердить, что Северные территории принадлежат Японии, но ничего от этого не поменяется. При этом благодаря действиям японских властей Россия начала считать Японию «недружественной страной, чуть ли не врагом».

«Нашему правительству следовало бы спокойно взглянуть в лицо геополитической реальности», - констатировали они.

Половина американцев против выдвижения Харрис на пост губернатора Калифорнии

Половина американцев не хотела бы видеть бывшего вице-президента США Камалу Харрис губернатором ее родного штата Калифорния. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Колледжем Эмерсон совместно с изданием Hill.

Несмотря на то, что Харрис рассматривается как явный фаворит в предвыборной гонке на пост губернатора Калифорнии, 50% респондентов уверены, что бывшему вице-президенту США не стоит в ней участвовать. Кандидатуру Харрис поддержал 31% опрошенных, а на втором месте оказалась бывший член палаты представителей от штата Кэти Портер. При этом 39% участников исследования пока не определились, за кого они хотели бы проголосовать в 2026 году.