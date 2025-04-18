В Киеве произошла жестокая поножовщина из-за русской музыки

В Киеве задержали двух молодых людей по подозрению в жестоком убийстве своего 29-летнего знакомого. По данным украинских СМИ, конфликт произошел из-за русской музыки.

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Как сообщает Нацполиция Украины, задержанные оказались уроженцами Ивано-Франковской области 21 и 22 лет. Недавно они приехали в Киев в поисках работы, познакомились на улице с потерпевшим и пригласили к себе домой выпить.

Во время посиделок между молодыми людьми призошла ссора и фигуранты забили гостя ножом и металлической кастрюлей.

"Потерпевшему нанесли более 20 ударов в область груди, спины и лица, от которых он погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Избивший украинку из-за русской музыки мужчина оказался сотрудником ТЦК

При этом в украинских СМИ сообщается, что ссора произошла из-за того, что гость потребовал от фигурантов выключить русскую музыку, которую они включили.