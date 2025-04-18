Переговорщики от Соединенных Штатов унизили президента Франции Эммануэля Макрона в Париже, написал французский политик Флориан Филиппо в социальной сети X (бывшая Twitter).

"На самом деле вчерашний день был для него (Макрона) очень унизительным: два представителя Трампа преподали ему урок мира в центре Парижа," — поделился своей точкой зрения автор публикации.

17 апреля во Франции прошли переговоры между представителями Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Американский госсекретарь Марко Рубио проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова об их результатах.

Макрона уличили в желании перетянуть Трампа на свою сторону

По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между США и Россией, включая недавнюю беседу главы российского государства Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.