Опубликован текст меморандума США и Украины по ресурсной сделке

Правительство Украины опубликовало текст меморандума с США по ресурсной сделке. Документ размещен на официальном сайте кабмина страны.

Меморандум состоит из одной страницы. Согласно документу, стороны зафиксировали намерение подписать итоговое соглашение о сотрудничестве в сфере экономики и создании инвестфонда. При этом все детали и подробности сделки Вашингтон и Киев зафиксируют в отдельном документе.

В тексте меморандума указано, что стороны при заключении итогового соглашения будут избегать противоречий, связанных с возможным вступлением Украины в ЕС и ее обязательствами перед кредиторами.

В документе подчеркивается, что Вашингтон оказал Киеву значительную финансовую помощь, при этом конкретного признания ее долгом со стороны Украины там нет. Кроме того, в нем отсутствуют и упоминания о возможных гарантиях безопасности для Киева со стороны США.

Завершение переговоров по ресурсной сделке ожидается к 26 апреля, в рамках процесса на следующей неделе в Штаты приедет украинский премьер Денис Шмыгаль.

США и Украина подписали меморандум о ресурсной сделке

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев подпишут сделку по ресурсам 24 апреля.