Глава Госдепа назвал условие отказа от попыток примирить Россию и Украину

США откажутся от мирной инициативы по Украине, если сочтут сделку об урегулировании конфликта невозможной. Условия отказа от попыток примирить воюющие стороны назвал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает GBNews.

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«Мы должны сейчас очень быстро, и я говорю о днях, определить, выполнимо ли это в течение ближайших нескольких недель. Если да, мы в деле, если нет — у нас есть другие приоритеты», — отметил глава Госдепа.

По словам Рубио, в настоящее время США «подошли к моменту, когда нужно решить, возможно ли» завершение боевых действий. В связи с этим Вашингтон привлекает обе стороны конфликта для разрешения вопроса.

Ранее американский госсекретарь заявил, что обсуждения украинского урегулирования не могут длиться вечно. По его словам, невозможность мира в краткосрочной перспективе заставит США двигаться дальше.