Госсекретарь США заявил о смещении фокуса Вашингтона с Украины
США три года поддерживали Украину, но теперь они достигли точки, когда нужно сфокусироваться на другом. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает РИА Новости.
Ранее Рубио проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о желании президента США Дональда Трампа положить конец конфликту на Украине. В Госдепе уточнили, что участники прошедших в Париже переговоров по Украине «обнадеживающе» отреагировали на план американской стороны.