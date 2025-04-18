Госсекретарь США заявил о смещении фокуса Вашингтона с Украины

США три года поддерживали Украину, но теперь они достигли точки, когда нужно сфокусироваться на другом. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

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Ранее Рубио проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о желании президента США Дональда Трампа положить конец конфликту на Украине. В Госдепе уточнили, что участники прошедших в Париже переговоров по Украине «обнадеживающе» отреагировали на план американской стороны.